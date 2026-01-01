Aspirator industrial
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.576-106.0Aspirator industrial compact cu suflanta laterala rezistenta pentru utilizare continua( de ex. In productie). Pentru praf fin din clasa M, zona 22 ATEX si zone cu cerinte speciale igienice.
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit aer (l/s / m³/h)
53.3 / 192
Vacuum (mbar / kPa)
250 / 25
Capacitate container (l)
60
Material container
Oțel inoxidabil
puterea nominală de intrare (kW)
3
Tip de aspirare
Electric
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
77
Filtru principal de praf
M
Suprafața filtrului principal (m²)
1.9
Greutate fără accesorii (kg)
95
Greutate cu ambalaj (kg)
95.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
970 x 690 x 1240
Echipamente