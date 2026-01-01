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    Aspirator industrial Kärcher cu carcasă metalică, montat pe un suport cu roți pentru mobilitate.

    Aspirator industrial

    IVC 60/30 Ap

    Cod produs: 1.576-107.0

    Aspirator industrial compact pentru curatarea zonei de productie si a utilajelor. Datorita turbinei laterale foarte rezistente, este conceput pentru utilizare continua.
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