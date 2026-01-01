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Aspirator industrial
Cod produs: 1.576-107.0Aspirator industrial compact pentru curatarea zonei de productie si a utilajelor. Datorita turbinei laterale foarte rezistente, este conceput pentru utilizare continua.
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit aer (l/s / m³/h)
68 / 244.8
Vacuum (mbar / kPa)
286 / 28.6
Capacitate container (l)
60
Material container
Oțel inoxidabil
puterea nominală de intrare (kW)
3
Tip de aspirare
Electric
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
77
Filtru principal de praf
M
Suprafața filtrului principal (m²)
1.9
Greutate fără accesorii (kg)
88
Greutate cu ambalaj (kg)
89.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
970 x 690 x 1240
Echipamente