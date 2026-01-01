Aspiratorul industrial compact IVC 60/30 Tact² este ideal pentru curatarea zonei de productie si a utilajelor. Datorita canalului lateral, compresorul fara uzura este potrivit si pentru utilizarea de durata. Poate fi utilizat, de exemplu, pentru aspirare in zonele de productie sau ambalare.

turbima cu canale laterale, rezistenta la uzura. O turbina laterala asigura putere mare de absorbtie cu o durata foarte mare de viata de cel putin 20000 ore. Aceste aparate sunt ideale pentru lucrul in mai multe schimburi Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)