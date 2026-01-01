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Aspirator industrial
Cod produs: 1.576-101.0Aspirator industrial compact pentru curatarea zonei de productie si a utilajelor. Prin canalul lateral compresor fara uzura este potrivit si pentru utilizarea de durata. De aceea poate fi utilizat si ca instalatie stationara pentru aspirare in zonele de productie sau ambalare.
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit aer (l/s / m³/h)
68 / 244.8
Vacuum (mbar / kPa)
286 / 28.6
Capacitate container (l)
60
Material container
Oțel inoxidabil
puterea nominală de intrare (kW)
3
Tip de aspirare
Electric
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
77
Filtru principal de praf
M
Suprafața filtrului principal (m²)
1.9
Greutate fără accesorii (kg)
95
Greutate cu ambalaj (kg)
95.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
970 x 690 x 1240
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