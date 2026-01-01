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    Aspirator industrial Kärcher cu rezervor metalic, montat pe un suport cu roți, fundal alb.

    Aspirator industrial

    IVC 60/30 Tact²

    Cod produs: 1.576-101.0

    Aspirator industrial compact pentru curatarea zonei de productie si a utilajelor. Prin canalul lateral compresor fara uzura este potrivit si pentru utilizarea de durata. De aceea poate fi utilizat si ca instalatie stationara pentru aspirare in zonele de productie sau ambalare.
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