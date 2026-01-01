Aspirator industrial IVM 40/12-1 M Z22 | Kärcher

Aspirator industrial de clasă medie IVM 40/12-1 M Z22, protejat împotriva exploziilor, adecvat pentru aspirarea universală a unor cantități mici și medii de particule solide fine și grosiere în medii industriale - ideal și pentru utilizarea în zone cu cerințe stricte de igienă și în zona ATEX 22. Mașina fiabilă, durabilă, compactă și mobilă funcționează în regim monofazat, este echipată cu o turbină EC și este utilizată în orice aplicație în care trebuie respectate măsuri de siguranță specifice. Roțile mari facilitează transportarea sa acolo unde este nevoie. Datorită sistemului inovator de curățare a filtrului "Pull and Clean", filtrul stelat mare din clasa de praf M poate fi curățat ușor și comod în timpul funcționării. Rezervorul de colectare și rezervorul de filtrare sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la acizi, în timp ce șasiul este fabricat din oțel durabil.