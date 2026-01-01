Aspirator industrial IVM 40/12-1 M Z22 | Kärcher

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Plată securizată
Aspirator industrial
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 9.990-265.0Aspirator industrial mobil de clasă medie, echipat cu un filtru stelat din clasa de praf M și o turbină EC, pentru aspirarea particulelor solide fine și grosiere în zona ATEX 22.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit aer (l/s / m³/h)
49.4 / 178
Vacuum (mbar / kPa)
239 / 23.9
Capacitate container (l)
40
Material container
Oțel inoxidabil
puterea nominală de intrare (kW)
1.2
Tip de aspirare
Electric
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
73
Lungimea cablului (m)
10
Filtru principal de praf
M
Suprafața filtrului principal (m²)
1.6
Greutate fără accesorii (kg)
50
Greutate cu ambalaj (kg)
50.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
645 x 655 x 1140
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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