☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator industrial IVM 40/12-1 M Z22 | Kärcher

    Aspirator industrial Kärcher cu design metalic, roți și mâner pentru transport.

    Aspirator industrial

    IVM 40/12-1 M Z22

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 9.990-265.0

    Aspirator industrial mobil de clasă medie, echipat cu un filtru stelat din clasa de praf M și o turbină EC, pentru aspirarea particulelor solide fine și grosiere în zona ATEX 22.
    Solicită o ofertă