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    Aspirator industrial Kärcher cu rezervor metalic pe suport cu roți, tub de evacuare negru și cabluri conectate.

    Aspirator industrial

    IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

    Cod produs: 9.987-887.0

    Cu capacitatea de 100 litri a containerului și pompă autonomă pe butoi, IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp este potrivit pentru aspirarea, separarea și returnarea lichidelor care conțin substanțe solide, cum ar fi așchiile metalice.
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