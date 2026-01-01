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Aspirator industrial
Cod produs: 9.987-887.0Cu capacitatea de 100 litri a containerului și pompă autonomă pe butoi, IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp este potrivit pentru aspirarea, separarea și returnarea lichidelor care conțin substanțe solide, cum ar fi așchiile metalice.
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit aer (l/s / m³/h)
148 / 532
Vacuum (mbar / kPa)
230 / 23
Capacitate container (l)
100
Material container
Oțel inoxidabil
puterea nominală de intrare (kW)
2.4
Tip de aspirare
Electric
Filtru principal de praf
L
Suprafața filtrului principal (m²)
0.45
Greutate fără accesorii (kg)
56
Greutatea cu accesorii (kg)
56
Greutate cu ambalaj (kg)
56.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
740 x 620 x 1180
Echipamente
Manual de utilizare
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