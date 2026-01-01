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    Aspirator industrial Kärcher din inox, cu capac gri, montat pe suport cu roți albe și roșii.

    Aspirator industrial

    IVR-L 120/24-2 Tc Me

    Cod produs: 9.987-889.0

    Aspiratorul industrial IVR-L 120/24-2 Tc Me pentru aspirarea și separarea lichidelor și solidelor. Datorită unei versiuni din oțel inoxidabil, pot fi aspirate și lichidele corozive.
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