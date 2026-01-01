Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator industrial Kärcher cu rezervor metalic, montat pe roți, cu furtun și mâner lateral.

    Aspirator industrial

    IVR-L 120/24-2 Tc

    Cod produs: 9.987-888.0

    IVR-L 120/24-2 Tc este versiunea de bază a modelelor IVR-L 120 Tc și este potrivit pentru aspirarea și separarea emulsiilor de răcire și a așchiilor în industria prelucrării metalelor.
    Solicită o ofertă