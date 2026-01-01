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    Aspirator industrial IVR-L 65/24-2 Set Go!Further | Kärcher

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    Aspirator industrial Kärcher cu accesorii: furtun, duză, tuburi metalice și coș de filtrare. Fundal alb.

    Aspirator industrial

    IVR-L 65/24-2 Set Go!Further

    Cod produs: 9.991-107.0

    • Ediție limitată cu 33% plastic reciclat¹⁾
    • Rază de lucru de 360° și suport practic pentru accesorii pe mașină pentru o muncă eficientă
    • Furtun de aspirație, mâner, 2 tuburi de aspirație, duză standard și duză de podea pentru curățarea podelei
    ¹⁾
    Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii.