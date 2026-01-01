Aspirator industrial IVR-L 65/24-2 Set Go!Further | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator industrial
Cod produs: 9.991-107.0
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Debit aer (l/s / m³/h)
144 / 520
Vacuum (mbar / kPa)
235 / 23.5
Capacitate container (l)
65
Material container
Oțel
puterea nominală de intrare (kW)
2.4
Tip de aspirare
Electric
Filtru principal de praf
L
Suprafața filtrului principal (m²)
0.25
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
68
Lungimea cablului (m)
10
Greutate fără accesorii (kg)
40
Greutatea cu accesorii (kg)
49.8
Greutate cu ambalaj (kg)
50.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
718 x 526 x 1000
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
Garanția Legală
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