Aspirator industrial IVR-L 65/24-2 Set Go!Further | Kärcher

Echipat cu două turbine de aspirare extrem de silențioase, aspiratorul industrial în ediție limitată IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, fabricat din 33% plastic reciclat¹⁾ și dotat cu accesorii exclusive, oferă o putere de aspirare mare și un nivel redus de zgomot în timpul funcționării. Este ideal pentru aspirarea unor cantități mici de lichide și solide, cum ar fi uleiuri, emulsii de răcire sau șpan grosier și abraziv. Designul compact, care economisește spațiu, și șasiul robust permit transportul fără efort în diferite locații. Accesoriile pentru curățarea podelelor includ un furtun flexibil din EVA, un mâner, 2 tuburi de aspirație și o duză pentru podea. De asemenea, este inclusă o duză standard compatibilă pentru curățarea locală.

Indicator de umplere vizual. Furtun transparent pentru verificarea cantității de fluid absorbit. Furtunul este utilizat și pentru golirea ușoară. Robustețe, flexibilitate și modularitate ridicate Mașină și șasiu foarte robuste și echipate cu pereți de grosime mare. Racord de furtun rotativ până la 360° cu cot de țeavă Caracteristici de sustenabilitate Design cu 33% plastic reciclat¹⁾. Eficiență mai mare atunci când funcționează cu o singură turbină. Zgomot redus de funcționare de doar 68 dB(A).