Aspirator industrial Karcher IVS 100/40 Lp 15736210 | Kärcher

Cel mai mic model din gama noastră de aspiratoare industriale din clasa Super cu sistem de eliminare Longopac: IVS 100/40 Lp pentru aspirarea substanțelor solide, cum ar fi cantități mari de moloz și praf mineral. Deșeurile sunt alimentate direct în sacii colectori Longopac iar apoi pot fi îndepărtați fără a lasa praf. Un angrenaj special asigură rezultate consecvente de curățare, indiferent de cantitatea de forță aplicată de utilizator. Cu motorul trifazic de 4 kW fiabil și eficient (IE2), aspiratorul este, de asemenea, echipat pentru sarcini dificile în funcționare continuă. Accesoriile pot fi adaptate astfel încât să fie în siguranță pentru transport și să nu poată fi pierdute, în timp ce o telecomandă opțională demonstrează încă o dată diversitatea echipamentelor de pe modelul de bază.

turbima cu canale laterale, rezistenta la uzura. Echipat cu filtru stea extra-mare Pentru aspirarea în siguranță a solidelor și a prafului până la clasa de praf M. Potrivit și pentru cantități mari de praf.