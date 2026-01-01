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    Aspirator industrial Karcher IVS 100/40 Lp 15736210 | Kärcher

    Aspirator industrial Kärcher, cu rezervor metalic și roți, cablu electric roșu, într-un cadru gri.

    Aspirator industrial

    IVS 100/40 Lp

    Cod produs: 1.573-621.0

    Aspiratorul industrial IVS 100/40 M Lp din clasa Super cu o putere de 4 kW. Sistemul integrat de eliminare Longopac permite curatarea mediilor de aspirare fără a lăsa praf.
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