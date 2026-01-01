Aspirator industrial Karcher IVS 100/40 Lp 15736210 | Kärcher

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Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator industrial
Cod produs: 1.573-621.0Aspiratorul industrial IVS 100/40 M Lp din clasa Super cu o putere de 4 kW. Sistemul integrat de eliminare Longopac permite curatarea mediilor de aspirare fără a lăsa praf.
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit aer (l/s / m³/h)
135 / 485
Vacuum (mbar / kPa)
150 / 15
Capacitate container (l)
100
Material container
Oțel inoxidabil
puterea nominală de intrare (kW)
4.2
Tip de aspirare
Electric
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
75
Filtru principal de praf
M
Suprafața filtrului principal (m²)
2.2
Greutate fără accesorii (kg)
155
Greutate cu ambalaj (kg)
155.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1202 x 686 x 1465
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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Manual de utilizare
Manual de utilizare