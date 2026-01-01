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    Aspirator industrial Kärcher cu design robust, cilindric, pe roți, cu accesorii atașate și cablu de alimentare.

    Aspirator industrial

    IVS 100/40 M

    Cod produs: 1.573-622.0

    Certificat pentru prafurile din clasa M: IVS 100/40 M aspiratorul industrial este ideal pentru aspirarea unor cantități mari de praf fin care sunt periculoase pentru sănătate. Cu motor de 4 kW.
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