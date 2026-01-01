Aspirator industrial Karcher IVS 100/55 Lp 15737210 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator industrial
Cod produs: 1.573-721.0Aspiratorul industrial IVS 100/55 Lp cu sistem de eliminare Longopac, putere 5,5 kW și sistem mecanic de curatare a filtrului poate aspira chiar și cantități mari de moloz.
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
60
Debit aer (l/s / m³/h)
156 / 560
Vacuum (mbar / kPa)
240 / 24
Capacitate container (l)
100
Material container
Oțel inoxidabil
puterea nominală de intrare (kW)
5.5
Tip de aspirare
Electric
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
77
Filtru principal de praf
M
Suprafața filtrului principal (m²)
2.2
Greutate fără accesorii (kg)
158
Greutate cu ambalaj (kg)
158.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1202 x 771 x 1470
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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