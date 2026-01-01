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    Aspirator industrial Karcher IVS 100/55 Lp 15737210 | Kärcher

    Aspirator industrial Kärcher, cu rezervor metalic și roți, cablu electric roșu, într-un cadru gri.

    Aspirator industrial

    IVS 100/55 Lp

    Cod produs: 1.573-721.0

    Aspiratorul industrial IVS 100/55 Lp cu sistem de eliminare Longopac, putere 5,5 kW și sistem mecanic de curatare a filtrului poate aspira chiar și cantități mari de moloz.
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