Aspirator industrial Karcher IVS 100/55 Lp 15737210 | Kärcher

Suportul integrat pentru sacii de colectare a deșeurilor Longopac este doar unul dintre detaliile echipamentului standard al aspiratorului industrial IVS 100/55 Lp. Acest sistem de evacuare permite evacuarea practic fără praf a unor cantități mari de moloz și praf minerale ușor colectate de acest aspirator. Această performanță se bazează, în special, pe motorul trifazat de înaltă eficiență (IE2) de 5,5 kW, filtrul mare cu 16 pliuri, aprobat pentru clasa de praf M. În ciuda acestei performanțe ridicate, aspiratorul poate fi de asemenea ușor de utilizat la o priză industrială convențională de 16 amperi și utilizat în mod continuu. Filtrul este agitat orizontal și are un angrenaj care permite o transmitere a puterii direcțional. Prin urmare, filtrul este întotdeauna curățat cu aceleași rezultate excelente, indiferent de câtă forță este aplicată de utilizator. Accesoriile pot fi aranjate direct pe mașină, astfel încât acestea să nu se piardă, în timp ce o telecomandă opțională care poate porni și opri aspiratorul de la o distanță de până la 30 m este disponibilă în funcție de necesități.

turbima cu canale laterale, rezistenta la uzura. Echipat cu filtru stea extra-mare Pentru aspirarea în siguranță a solidelor și a prafului până la clasa de praf M. Potrivit și pentru cantități mari de praf.