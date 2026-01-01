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Aspirator industrial
Cod produs: 1.573-722.0IVS 100/55 M aspirator industrial clasa Super pentru îndepărtarea unor cantități foarte mari de praf fin care sunt periculoase pentru sănătate. Motor de 5,5 kW.
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit aer (l/s / m³/h)
138 / 500
Vacuum (mbar / kPa)
240 / 24
Capacitate container (l)
100
Material container
Oțel inoxidabil
puterea nominală de intrare (kW)
5.5
Tip de aspirare
Electric
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
77
Filtru principal de praf
M
Suprafața filtrului principal (m²)
2.2
Greutate fără accesorii (kg)
148
Greutate cu ambalaj (kg)
148.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1202 x 686 x 1465
Echipamente
Manual de utilizare
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