Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator industrial Kärcher cu design robust, cilindric, pe roți, cu accesorii atașate și cablu de alimentare.

    Aspirator industrial

    IVS 100/55 M

    Cod produs: 1.573-722.0

    IVS 100/55 M aspirator industrial clasa Super pentru îndepărtarea unor cantități foarte mari de praf fin care sunt periculoase pentru sănătate. Motor de 5,5 kW.
    Solicită o ofertă