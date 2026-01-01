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    Aspirator industrial Kärcher cu rezervor metalic, furtun portocaliu și roți pentru mobilitate.

    Aspirator industrial

    IVS 100/55 M Z22

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 9.987-899.0

    IVS 100/55 M Z22 este un aspirator industrial, care are o suflanta puternică cu canal lateral de 5,5 kW pentru aspirarea în siguranță a cantităților mari de pulberi de clasă M, potențial explozive.
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