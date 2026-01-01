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Aspirator industrial
Cod produs: 1.573-822.0Cel mai puternic aspirator industrial din clasa Super: IVC 100/75 M cu motor de 7,5 kW este destinat cantitatilor foarte mari de praf, care sunt periculoase pentru sănătate.
Numărul fazelor de curent (Ph)
3
Tensiune (V)
400
Frecvență (Hz)
50
Debit aer (l/s / m³/h)
148 / 536
Vacuum (mbar / kPa)
290 / 29
Capacitate container (l)
100
Material container
Oțel inoxidabil
puterea nominală de intrare (kW)
7.5
Tip de aspirare
Electric
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
73
Filtru principal de praf
M
Suprafața filtrului principal (m²)
2.2
Greutate fără accesorii (kg)
165
Greutate cu ambalaj (kg)
165.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1202 x 686 x 1465
Echipamente
Manual de utilizare
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