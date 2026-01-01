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    Aspirator industrial Kärcher cu rezervor metalic, furtun portocaliu și roți pentru mobilitate.

    Aspirator industrial

    IVS 100/75 M Z22 *EU

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 9.987-900.0

    IVS 100/75 M Z22 este un aspirator industrial dotat cu cea mai puternică suflanta cu canal lateral de 7,5 kW din gama noastră. Are clasa de protecție împotriva exploziilor - Zona 22, clasă de praf M.
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