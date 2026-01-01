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    Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, rotativ | Kärcher

    Lance de pulverizare Kärcher, cu mâner negru și tijă metalică, pe fundal alb.

    Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, rotativ

    Cod produs: 4.112-034.0

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