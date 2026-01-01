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    Jet pipe extension TR 1000 mm 41120480 Karcher | Kärcher

    Lance de oțel inoxidabil Kärcher, lungă și subțire, cu conectori la ambele capete, pe fundal alb.

    Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm

    Cod produs: 4.112-048.0

    Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.
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