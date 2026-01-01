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    Jet pipe for replacement 850mm | Kärcher

    Lance de presiune Kärcher, cu mâner negru și tijă metalică, pe fundal alb.

    Jet pipe for replacement 850mm

    Cod produs: 9.751-146.0

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