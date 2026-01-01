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    Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm | Kärcher

    Lance de pulverizare Kärcher, gri, cu mâner ergonomic și vârf de pulverizare, pe fundal alb.

    Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm

    Cod produs: 4.119-008.0

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