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    Jet pipe TR 600 mm | Kärcher

    Lance de pulverizare Kärcher gri, cu mâner ergonomic și vârf metalic, pe fundal alb.

    Jet pipe TR 600 mm

    Cod produs: 4.760-019.0

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