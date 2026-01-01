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    Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm | Kärcher

    Lance gri Kärcher pentru curățare cu presiune, cu design cilindric și capăt detașabil.

    Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm

    Cod produs: 4.119-009.0

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