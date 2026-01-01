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    Masina de spalat pardoseli K Mop 46 Bp Pack 36/150 | Kärcher

    Aspirator Kärcher pentru podele, cu design gri și galben, perii rotative roșii, mâner ergonomic.

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    Masina de spalat pardoseli

    K Mop 46 Bp Pack 36/150

    Cod produs: 1.783-483.0

    • Compactă și extrem de manevrabilă. Rezervor de apă murdară și rezervor de apă curată de câte 4 litri fiecare, lățime de lucru de 46 cm
    • Încărcător extern de baterie, încărcător rapid de 6 A, 2 baterii de 36 V/7,5 Ah, max. 1840 m²/h
    • Perii rotative roșii, racletă curbată din aluminiu
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