Masina de spalat pardoseli K Mop 46 Bp Pack 36/150 | Kärcher

K-Mop 46 este soluția perfectă pentru profesioniștii care nu doresc să facă compromisuri în ceea ce privește ergonomia, durabilitatea și performanța. Designul său extrem de robust, combinat cu o manevrabilitate ușoară, face față oricărei provocări – de la spații înguste până la suprafețe extinse. Manevrabilitatea ridicată și lățimea de lucru de 46 de centimetri asigură o eficiență maximă. Datorită puterii mari de aspirare, podelele se usucă imediat și pot fi călcate în siguranță. Funcționarea intuitivă necesită puțină instruire și permite utilizarea directă, la nivel profesional. Ergonomia, dezvoltată în colaborare cu experți, garantează o muncă care protejează spatele și economisește energie. Cu rezervoare de apă curată și murdară de 4 litri, K-Mop 46 impresionează prin rezistență și durabilitate: un conținut reciclat de 28%, modul eco!Mode și valorile reduse de consum conservă resurse valoroase. Ca parte a sistemului Kärcher, mașina se integrează perfect în platforma Battery Power+ și în Kärcher Equipment Management. Preia controlul – cu K-Mop 46, partenerul tău de încredere pentru curățenie profesională.

Manevrare extrem de simplă Propulsie ușoară prin perii cu rotație inversă. Curățarea marginilor cu ajutorul rolelor de protecție, fără a deteriora bunurile. Curățare la 360° prin înclinarea barei de tracțiune în toate direcțiile. Utilizare extrem de intuitivă Interfață HMI fără voce pentru setarea celor mai importante funcții. Cunoscutul sistem de codificare prin culori Kärcher (comenzi galbene). Costuri reduse de instruire datorită designului intuitiv. Ergonomie Dezvoltat în colaborare cu experți în ergonomie. Mâner reglabil pe înălțime pentru adaptare perfectă la orice înălțime a utilizatorului. Greutate redusă a mâinii în timpul utilizării datorită dispunerii bine gândite a componentelor. Caracteristici de sustenabilitate Cele mai bune rezultate de curățare Rezervoare de apă curată și murdară de 4 litri pentru o autonomie adecvată. Curățare eficientă chiar și a celor mai mici zone, cu mobilier dens, precum și a suprafețelor mari. Curățare intensivă în 2 etape cu racletă ridicabilă. Putere de aspirare perfectă Buze de aspirație Linatex® incluse în dotarea standard. Racletă modernă din aluminiu, reglabilă pe înălțime. Pardoseli uscate chiar și pe pardoseli dure cu textură pronunțată. Conectivitate Modul de conectivitate opțional Plug-in Connect. Înregistrarea orelor de lucru efective și a locației. Afișarea datelor în timp real în Portalul de gestionare a echipamentelor Kärcher. Platforma bateriei. Baterii schimbabile de 36 V Battery Power+. Protecție fiabilă pentru aplicații care implică apă. Bateria litiu-ion garantează performanțe constante și previne autodescărcarea și efectul de memorie.