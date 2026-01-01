Masina de spalat pardoseli K Mop 46 Bp Pack 36/75 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Cod produs: 1.783-480.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Angrenaj
Baterie
Tracțiune
Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm)
460
Rezervor apă curată / reciclată (l)
4 4
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
1840
Randament practic pe suprafață (m²/h)
1200
Tipul bateriei.
Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V)
36
Capacitate. (Ah)
7.5
Numărul de baterii necesare. (Bucată)
1
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (h)
approx. 1
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
58 81
Curent de încărcare. (A)
6
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Viteza periilor (rpm)
350
Consumul de apă (ml/min)
440
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
67
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
24.7
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
446 x 551 x 1154
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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