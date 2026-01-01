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    Kentucky mop cotton threaded white | Kärcher

    Mop de bumbac alb cu cap verde, alături de ambalajul său cu inscripția "Green is Better" și eticheta Ecolabel.

    Kentucky mop cotton threaded white

    Cod produs: 9.212-065.0

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