Kentucky mop with tape | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Program
CLASSIC
Structura podelei
Netedă și ușor structurată
Nivelul murdăriei
Ridicată
Utilizarea textilelor
Textile durabile
Atașament textil
Clemă Mop
Temperatura de spălare (°C)
60
Cantitatea (Bucată)
1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
0.4
Greutate ambalaj (kg)
0.4
Dimensiuni (L x l) (mm)
420 x 160
Dimensiuni, ambalat (mm)
420 x 160 x 60
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare