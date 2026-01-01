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    Kentucky mop with tape | Kärcher

    Mop din bumbac cu etichetă Kärcher, fire lungi și groase, culoare crem, fundal alb.

    Kentucky mop with tape

    Cod produs: 6.999-358.0

    • Clemă Mop
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