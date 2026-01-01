Robotul Kärche KIRA B 50 este un plus pentru orice echipă de curățenie. Funcționând în mod inteligent, autonom acesta se ocupă de curățarea pardoselilor pe suprafețe medii și mari în mod eficient și cu rezultate constante, ușurând astfel sarcina echipei de curățenie, care se poate concentra în schimb pe sarcini mai dificile. Ghidarea intuitivă a utilizatorului prin intermediul unui ecran tactil mare permite configurarea rapidă a robotului, fără a fi necesare cunoștințe de specialitate. Stația de andocare opțională facilitează funcționarea complet autonomă, inclusiv umplerea cu apă curată, golirea apei murdare, clătirea rezervorului și încărcarea bateriei cu litiu-fier-fosfat de lungă durată. Un cap de perie cu rolă mătură și freacă într-o singură etapă de lucru, în timp ce peria laterală integrată elimină necesitatea curățării manuale a marginilor. Senzorii și software-ul de înaltă performanță asigură o navigare fiabilă, prevenirea în siguranță a coliziunilor și evitarea obstacolelor. În scopul documentării și monitorizării, KIRA B 50 trimite mesaje de stare către dispozitivele mobile și creează rapoarte detaliate de curățare în portalul web.

Operare simplă Control clar organizat și sigur al tuturor funcțiilor dispozitivului prin intermediul ecranului tactil. Îndrumare pas cu pas pentru utilizator pentru o operare ușoară și intuitivă. Simplu de configurat și ușor de utilizat robotul fără cunoștințe de specialitate. Navigație robustă și fiabilă Senzori de înaltă performanță cu detectarea la 360° a mediului și monitorizare laterală. Evitarea în siguranță a coliziunilor și ghidarea obstacolelor. Manevre inteligente de deplasare liberă în caz de blocaje. Stație de andocare (opțional) Permite o funcționare complet autonomă. Resursele pot fi completate autonom de un robot (reumplerea cu apă proaspătă, golirea apei murdare, clătirea rezervorului, încărcarea bateriei). Accesoriu opțional, robotul poate fi operat și fără stația de andocare. Certificat de siguranță Detectarea sigură și fără contact a obstacolelor, căderilor și oamenilor. Certificat de siguranță în conformitate cu IEC 63327. Potrivit pentru operare în zone cu trafic intens. Învățarea rapidă a traseelor autonome Învățarea intuitivă a traseelor de curățenie. Funcția „Teach & Repeat” pentru programarea manuală a traseelor precise în spații înguste. Funcția Smart Fill pentru planificarea autonomă a traseelor în spații deschise de mari dimensiuni. Editarea intuitivă a traseului Toți parametrii de curățare pot fi reglați cu ușurință după crearea traseului. Crearea unor trasee de curățenie interconectate. Adăugați zone interzise, filtre de viteză, zone fără curățare, zone de claxon și zone de interacțiune. Portal web Acces de la distanță la informații detaliate prin intermediul sistemului Kärcher Equipment Management. Include rapoarte de curățare, notificări, starea dispozitivului și multe altele Trimite notificări și mesaje de stare către dispozitivele mobile Perie laterală integrată Permite o curățare amănunțită până la margine. Transportă murdăria direct în canalul de curățare. Reduce munca manuală suplimentară la minimum.