KIRA BD 200 este o mașină de frecat-uscat inteligentă, complet autonomă, cu o tehnologie testată a periilor cu disc - ideală pentru pardoseli netede, delicate și lucioase. Datorită lățimii mari de lucru, vitezei mari de deplasare și periilor durabile, atinge o performanță ridicată pe suprafață, fiind în același timp deosebit de silențioasă în funcționare. Este o opțiune versatilă, cu o gamă variată de discuri și perii disponibile, inclusiv discuri diamantate pentru a crea sau menține un finisaj lucios. Un sistem puternic multi-senzor cu vizibilitate panoramică de 360° asigură o navigare fiabilă și recunoaște chiar și consolele și suprafețele din sticlă. Pentru o autonomie maximă, o stație de andocare este disponibilă ca dotare opțională - aceasta se ocupă de umplerea cu apă proaspătă, golirea apei murdare și încărcarea bateriei, toate automat. Funcția flexibilă de calendar poate fi utilizată pentru a planifica în avans și a adapta sarcinile de curățare, după cum este necesar. KIRA BD 200 poate funcționa complet autonom sau poate fi controlată manual ca o mașină de condus. Este conectată în permanență prin intermediul KIRA Equipment Manager și al aplicației KIRA Robots.

Stație de andocare (opțional) Permite o funcționare complet autonomă. Resursele pot fi completate autonom de un robot (reumplerea cu apă proaspătă, golirea apei murdare, clătirea rezervorului, încărcarea bateriei). Accesoriu opțional, robotul poate fi operat și fără stația de andocare. Ghid pentru obstacole Detectează în mod fiabil obstacolele necunoscute. Planifică în mod independent rute alternative. Manevre de conducere autonome la cerere. Conexiune la infrastructură KIRA BD 200 poate fi integrat perfect în infrastructurile existente. Ruloul și conexiunile VDA 5050 permit o colaborare eficientă și flexibilă cu alte sisteme și mașini pentru un grad ridicat de automatizare și optimizare a proceselor. Accesoriu opțional, robotul poate fi operat și fără stația de andocare. Tehnologie dovedită a periilor cu disc Curățare extra puternică, dar delicată, pe suprafețe netede și delicate. Uzură redusă a periilor. Gamă largă de perii și discuri diferite din care puteți alege, inclusiv discuri diamantate care pot fi utilizate pentru a obține/menține un finisaj lucios. Navigație fiabilă datorită sistemului multi-senzor Senzori puternici și vizibilitate completă la 360°. Detectare fiabilă a proeminențelor și a sticlei. Monitorizare senzorială a zonelor laterale. Certificat de siguranță Detectarea sigură și fără contact a obstacolelor, căderilor și oamenilor. Potrivit pentru operare în zone cu trafic intens. O gamă largă de aplicații posibile Poate fi operat autonom sau manual. Permite curățarea manuală a punctelor. Permite setarea mai multor profiluri de utilizator cu niveluri individuale de autorizare. Conectivitate Acces direct la KIRA Equipment Manager și la aplicația KIRA Robots. Trimite notificări și mesaje de stare către dispozitivele mobile. Include rapoarte de curățare, starea mașinii, defecțiuni și multe altele.