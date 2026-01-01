Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.533-014.0KIRA BD 200 curăță eficient suprafețe mari. Cu perii disc ideale pentru pardoseli netede și delicate – inteligente, eficiente și puternice în fiecare aplicație.
Angrenaj
Baterie
puterea nominală de intrare (W)
2250
Putere motor de tracțiune (W)
1300
Putere turbina (W)
552
Putere motor perii (W)
1200
Lățime de lucru perii (mm)
900
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
29
Viteza periilor (rpm)
177
Lățime de lucru, aspirare (mm)
1100
Rezervor apă curată / reciclată (l)
200 / 200
Rezervor pentru detergent (l)
10
Performanța teoretică a zonei, autonomă (m²/h)
max. 4860
Randament de curățare per rezervor (m²)
7143
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
100 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Numărul de baterii
4
Tipul bateriei
Li-Ion
Tensiunea/capacitatea bateriei (V / Ah)
24 / 360
Durata de funcționare a bateriei (h)
5
Timp de încărcare a bateriei (h)
5.8
Viteză, autonomă (km/h)
max. 5.4
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
64.5
Lățimea de întoarcere a culoarului, autonomă (m)
2.8
Capacitate de urcare (%)
6
Lățimea culoarului, autonomă (mm)
1350
Actualizări software disponibile până la
2033-01-01
Greutate fără accesorii (kg)
635
Greutatea cu accesorii (kg)
635
Greutate cu ambalaj (kg)
637.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1944 x 1138 x 1471
Set de livrare
Echipamente
Manual de utilizare
Informații produs
Domenii de utilizare