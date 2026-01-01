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    Masina de spalat pardoseli KIRA BD 50 | Kärcher

    Aspirator Kärcher autonom, gri, cu detalii albastre și roșii, pe un fundal alb.

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    Masina de spalat pardoseli

    KIRA BD 50

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.533-050.0

    • Baterie litiu fosfat de fier
    • Răzuitoare pentru murdărie grosieră
    • Compatibil cu andocare
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