Masina de spalat pardoseli KIRA BD 50 | Kärcher

Robotul de curățenie Kärcher KIRA BD 50 este un plus practic pentru orice echipă de curățenie. Inteligent, autonom și dotat cu funcționalitatea unei mașini de spălat și uscat, acesta curăță eficient podelele din spații de dimensiuni medii și mari, asigurând o calitate constantă. Acest lucru ușurează sarcina personalului de curățenie, care se poate dedica astfel sarcinilor mai solicitante. Ghidarea intuitivă a utilizatorului, prin intermediul unui ecran tactil mare, permite configurarea rapidă a robotului, fără a fi necesare cunoștințe de specialitate. Stația de andocare opțională facilitează funcționarea complet autonomă, inclusiv umplerea cu apă proaspătă, golirea apei murdare, clătirea rezervorului și încărcarea bateriei cu litiu-fier-fosfat de lungă durată. Capul de perie cu disc este soluția ideală pentru curățarea silențioasă de întreținere a pardoselilor netede. Senzorii și software-ul performante asigură o navigare fiabilă, evitarea în siguranță a coliziunilor și a obstacolelor. În scopul documentării și monitorizării, KIRA BD 50 trimite mesaje de stare către dispozitive mobile și creează rapoarte detaliate de curățenie în portalul web corespunzător.

Stație de andocare (opțional) Permite o funcționare complet autonomă. Resursele pot fi completate autonom de un robot (reumplerea cu apă proaspătă, golirea apei murdare, clătirea rezervorului, încărcarea bateriei). Accesoriu opțional, robotul poate fi operat și fără stația de andocare. Tehnologie dovedită a periilor cu disc Curățare extra puternică, dar delicată, pe suprafețe netede și delicate. Uzură redusă a periilor. Gamă largă de perii și discuri diferite din care puteți alege, inclusiv discuri diamantate care pot fi utilizate pentru a obține/menține un finisaj lucios. Răzuitoare pentru murdărie grosieră Împiedică pătrunderea murdăriei grosiere în aparat. Protejează periile cu disc de particulele de murdărie grosieră. Împiedică blocarea racletei. Operare simplă Control clar organizat și sigur al tuturor funcțiilor dispozitivului prin intermediul ecranului tactil. Îndrumare pas cu pas pentru utilizator pentru o operare ușoară și intuitivă. Simplu de configurat și ușor de utilizat robotul fără cunoștințe de specialitate. Navigație robustă și fiabilă Senzori de înaltă performanță cu detectarea la 360° a mediului și monitorizare laterală. Evitarea în siguranță a coliziunilor și ghidarea obstacolelor. Manevre inteligente de deplasare liberă în caz de blocaje. Certificat de siguranță Detectarea sigură și fără contact a obstacolelor, căderilor și oamenilor. Certificat de siguranță în conformitate cu IEC 63327. Potrivit pentru operare în zone cu trafic intens. Învățarea rapidă a traseelor autonome Învățarea intuitivă a traseelor de curățenie. Funcția „Teach & Repeat” pentru programarea manuală a traseelor precise în spații înguste. Funcția Smart Fill pentru planificarea autonomă a traseelor în spații deschise de mari dimensiuni. Editarea intuitivă a traseului Toți parametrii de curățare pot fi reglați cu ușurință după crearea traseului. Crearea unor trasee de curățenie interconectate. Adăugați zone interzise, filtre de viteză, zone fără curățare, zone de claxon și zone de interacțiune. Portal web Acces de la distanță la informații detaliate prin intermediul sistemului Kärcher Equipment Management. Include rapoarte de curățare, notificări, starea dispozitivului și multe altele Trimite notificări și mesaje de stare către dispozitivele mobile