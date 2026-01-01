Masina de spalat pardoseli KIRA BD 50 | Kärcher

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Plată securizată
Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.533-050.0
Angrenaj
Baterie
puterea nominală de intrare (W)
1600
Putere motor de tracțiune (W)
560
Putere turbina (W)
630
Putere motor perii (W)
900
Lățime de lucru perii (mm)
600
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
20
Viteza periilor (rpm)
150
Lățime de lucru, aspirare (mm)
750
Rezervor apă curată / reciclată (l)
55 / 55
Rezervor pentru detergent (l)
5
Buncăr pentru gunoi (l)
2
Performanța teoretică a zonei, autonomă (m²/h)
max. 2578
Randament de curățare per rezervor (m²)
1830
Tensiune (V)
24
Numărul de baterii
2
Tipul bateriei
Li-Ion
Tensiunea/capacitatea bateriei (V / Ah)
24 / 180
Durata de funcționare a bateriei (h)
4
Timp de încărcare a bateriei (h)
5.8
Viteză, autonomă (km/h)
max. 4.3
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
69
Lățimea de întoarcere a culoarului, autonomă (m)
1.5
Capacitate de urcare (%)
6
Lățimea culoarului, autonomă (m)
0.9
Actualizări software disponibile până la
2033-01-01
Greutate proprie (kg)
236
Greutatea cu accesorii (kg)
236.3
Greutate cu ambalaj (kg)
250.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1100 x 750 x 1200
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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