Masina de spalat pardoseli
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.533-013.0KIRA BR 200 curăță eficient suprafețe mari. Cu perii cilindrice ideale pentru pardoseli texturate și denivelate – inteligent, eficient și puternic în orice aplicație.
Angrenaj
Baterie
puterea nominală de intrare (W)
2250
Putere motor de tracțiune (W)
1300
Putere turbina (W)
552
Putere motor perii (W)
1500
Lățime de lucru perii (mm)
850
Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
215
Viteza periilor (rpm)
380 - 950
Lățime de lucru, aspirare (mm)
1100
Rezervor apă curată / reciclată (l)
200 / 220
Rezervor pentru detergent (l)
10
Buncăr pentru gunoi (l)
9
Performanța teoretică a zonei, autonomă (m²/h)
max. 4590
Randament de curățare per rezervor (m²)
7143
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
100 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Numărul de baterii
4
Tipul bateriei
Li-Ion
Tensiunea/capacitatea bateriei (V / Ah)
24 / 360
Durata de funcționare a bateriei (h)
5
Timp de încărcare a bateriei (h)
5.8
Viteză, autonomă (km/h)
max. 5.4
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
64.5
Lățimea de întoarcere a culoarului, autonomă (m)
2.8
Capacitate de urcare (%)
6
Lățimea culoarului, autonomă (mm)
1350
Actualizări software disponibile până la
2033-01-01
Greutate fără accesorii (kg)
630
Greutatea cu accesorii (kg)
630
Greutate cu ambalaj (kg)
632.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1944 x 1138 x 1471
