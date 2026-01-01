KIRA BR 200 combină tehnologia inteligentă cu performanțe ridicate pe suprafețe mari. Datorită lățimii mari de lucru și vitezei ridicate de deplasare, curăță eficient și temeinic, chiar și pe pardoseli texturate și denivelate. Pre-măturarea și spălarea se efectuează într-o singură etapă, datorită tehnicii economisitoare de timp a periei cu role. O perie laterală asigură rezultate curate până la margini. Sistemul puternic cu senzori multipli, cu vizibilitate panoramică la 360°, recunoaște în mod fiabil obstacolele, proeminențele și suprafețele din sticlă, pentru o navigare sigură. Stația de andocare disponibilă separat oferă autonomie maximă prin automatizarea umplerii cu apă proaspătă, golirea apei murdare și încărcarea bateriei. Funcția de calendar oferă o modalitate flexibilă și adaptabilă de a planifica în avans sarcinile de curățare. KIRA BR 200 poate funcționa complet autonom, dar poate fi controlat manual ca mașină cu șofer, dacă este necesar. Este conectat în rețea în permanență prin KIRA Equipment Manager și aplicația KIRA Robots și poate fi integrat cu ușurință în procesele existente.

Stație de andocare (opțional) Permite o funcționare complet autonomă. Resursele pot fi completate autonom de un robot (reumplerea cu apă proaspătă, golirea apei murdare, clătirea rezervorului, încărcarea bateriei). Accesoriu opțional, robotul poate fi operat și fără stația de andocare. Ghid pentru obstacole Detectează în mod fiabil obstacolele necunoscute. Planifică în mod independent rute alternative. Manevre de conducere autonome la cerere. Conexiune la infrastructură KIRA BR 200 se poate integra perfect în infrastructurile existente. Ruloul și conexiunile VDA 5050 permit o colaborare eficientă și flexibilă cu alte sisteme și mașini pentru un grad ridicat de automatizare și optimizare a proceselor. Operare simplă Control clar organizat și sigur al tuturor funcțiilor dispozitivului prin intermediul ecranului tactil. Îndrumare pas cu pas pentru utilizator pentru o operare ușoară și intuitivă. Simplu de configurat și ușor de utilizat robotul fără cunoștințe de specialitate. Tehnica periei cu role Ideal pentru suprafețe foarte murdare datorită presiunii de contact ridicate a rolelor cu autocurățare. Consum redus de apă. Pre-măturare și spălare într-o singură etapă. Perie laterală integrată Permite o curățare amănunțită până la margine. Transportă murdăria direct în canalul de curățare. Reduce la minimum refacerea manuală. Navigație fiabilă datorită sistemului multi-senzor Senzori puternici și vizibilitate completă la 360°. Detectare fiabilă a proeminențelor și a sticlei. Monitorizare senzorială a zonelor laterale. Certificat de siguranță Detectarea sigură și fără contact a obstacolelor, căderilor și oamenilor. Certificat de siguranță conform CSA_22.2 Nr. 336-17 și IEC 63327. Potrivit pentru operare în zone cu trafic intens. O gamă largă de aplicații posibile Poate fi operat autonom sau manual. Permite curățarea manuală a punctelor. Permite setarea mai multor profiluri de utilizator cu niveluri individuale de autorizare. Conectivitate Acces direct la KIRA Equipment Manager și la aplicația KIRA Robots. Trimite notificări și mesaje de stare către dispozitivele mobile. Include rapoarte de curățare, starea mașinii, defecțiuni și multe altele.