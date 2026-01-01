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    Aspirator robot Kärcher, negru, cu lumini albastre și perii rotative. Logo-ul Kärcher vizibil pe lateral.

    Premii și gamă exclusivă

    IF Design Award 2025

    Aspirator robot profesional

    KIRA CV 50

    Cod produs: 1.454-500.0

    Aspiratorul robot KIRA CV 50 reduce efortul echipelor de curățenie, preluând sarcinile de aspirare care necesită mult timp, lăsând lucrătorii calificați să se ocupe de sarcini mai complexe.
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