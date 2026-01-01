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Aspirator robot profesional
Cod produs: 1.454-500.0Aspiratorul robot KIRA CV 50 reduce efortul echipelor de curățenie, preluând sarcinile de aspirare care necesită mult timp, lăsând lucrătorii calificați să se ocupe de sarcini mai complexe.
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Tensiune (V)
36
Vacuum (kPa)
19.3
Debit aer (l/s)
16
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
57
Performanța teoretică a zonei, autonomă (m²/h)
525
Capacitate pe suprafață (m²/h)
525
Durata de funcționare în regim normal (doi acumulatori) (min)
140
Durata de funcționare în modul ECO! (doi acumulatori) (min)
210
Lățime de lucru, aspirare (mm)
350
puterea nominală de intrare (W)
230
Capacitate de urcare (%)
6
Capacitate container (l)
4.5
Viteză, autonomă (km/h)
1.5
Lățimea de trecere (mm)
650
Înălțimea (mm)
320
Numărul de baterii necesare. (Bucată)
2
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
58 81
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Actualizări software disponibile până la
2031-01-01
Greutate fără accesorii (kg)
15.4
Greutatea cu accesorii (kg)
15.4
Greutate cu ambalaj (kg)
25.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
578 x 578 x 300
Set de livrare
Echipamente
Manual de utilizare
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