Căutați o modalitate economică de a crește productivitatea și de a reduce volumul de muncă al echipelor de curățenie? KIRA CV 50 este soluția perfectă. Acesta preia sarcina monotonă și consumatoare de timp de aspirare, lăsând lucrătorii calificați să se ocupe în același timp de sarcini de curățenie mai complexe. Pentru a face acest lucru, aparatul cartografiază în mod complet autonom zona care trebuie curățată și calculează un traseu de curățare optim și eficient. Datorită designului său compact, al acumulatorilor de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power+ 36 V (care trebuie comandați separat!) și a manevrabilității sale ergonomice, aspiratorul robot este un asistent ideal pentru aspirarea covoarelor și a pardoselilor dure. Cu o lățime de lucru de 350 mm, aspiră cu ușurință sub mese, în colțuri și până la margini. Datorită unui concept sofisticat de senzori și a detectării precise LiDAR, navigația și funcționarea sa sunt atât de fiabile încât este certificat de siguranță în conformitate cu IEC 63327 și aprobat pentru utilizarea în zone publice. Aplicația KIRA Robots și un afișaj integrat fac ca operarea să fie extrem de simplă, fără a fi necesare cunoștințe de specialitate.

Design compact cu gardă la sol foarte mică Înălțimea redusă (32 cm) permite curățarea cu aspiratorul sub mobilier și mese. De asemenea, este potrivit pentru utilizarea în spații restrânse datorită designului său compact. De asemenea, robotul depășește cu ușurință spațiile înguste, permițându-i să se întoarcă pe loc. Aplicația KIRA Robots Transparență totală cu aplicația KIRA Robots, cu gestionarea flotei, stare live, rapoarte detaliate de curățare și multe altele. Hărțile și programele de curățenie sunt ușor de creat și de editat. Perfect conectat la rețea datorită conexiunii integrate la rețeaua mobilă sau wireless 4G/LTE. Platformă pentru baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V Acumulatorii interschimbabili permit o curățare neîntreruptă, fără a fi nevoie să așteptați în timpul încărcării. Utilizarea nu este limitată de locație, de exemplu, poate fi utilizată la mai multe etaje. Kärcher recomandă utilizarea a doi acumulatori interschimbabili pentru o durată de funcționare mai lungă. Funcționarea este posibilă și cu un singur acumulator. Operare ușoară și intuitivă Toate funcțiile sunt ușor de controlat prin intermediul unui afișaj interactiv cu panou de control. Gata de utilizare imediat ce este scos din cutie - chiar și fără configurare inițială. Eficiență autonomă maximă Lățime mare de lucru (350 mm) pentru o eficiență ridicată și o performanță teoretică a suprafeței de 525 m²/h. Două perii laterale pentru curățarea până la margine - nu mai trebuie să curățați manual. Planificarea autonomă și sistematică a traseului de curățare pentru o eficiență maximă a curățării. Ergonomic și ușor de transportat Mâner de transport extensibil pentru portabilitate ridicată și ergonomie optimă. Transport ușor până la următorul loc de utilizare sau depozitare. Pentru un plus de confort, roțile pot fi decuplate în timpul transportului. Navigație robustă și fiabilă Detecție LiDAR cu rază lungă de acțiune - ideală pentru operarea în zone mari și pe întuneric. Detectare fiabilă a treptelor și a obstacolelor. Echipat cu senzori cu ultrasunete, de urmărire a pereților și de coliziune. Certificat de siguranță Dezvoltat pentru operațiuni comerciale, îndeplinește toate standardele internaționale. Certificat de siguranță în conformitate cu IEC 63327.