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    Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2 61100460 Karcher | Kärcher

    Furtun Kärcher pentru curățarea țevilor, înfășurat, cu conector metalic la capăt.

    Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2

    Cod produs: 6.110-046.0

    Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).
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