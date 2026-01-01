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    Pachet duze pentru curatitorul de suprafete 1300 - 1800 l/h 26407810 | Kärcher

    Adaptor de alamă Kärcher cu garnitură de cauciuc neagră, pe fundal alb.

    Kit de duze pentru FR, 1300 l/h - 1800 l/h

    Cod produs: 2.640-781.0

    Set de duze specifice masinii, duza electrica Karcher pentru curatitoare de suprafete dure
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