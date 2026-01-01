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    Kit de duze pentru FR, 400 l/h - 450 l/h | Kärcher

    Adaptor de alamă Kärcher cu garnitură de cauciuc neagră, pe fundal alb.

    Kit de duze pentru FR, 400 l/h - 450 l/h

    Cod produs: 2.641-457.0

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