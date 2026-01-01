☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Kit de duze pentru FR Clasic, 040 | Kärcher

    Două cuple din alamă și două cleme metalice pe fundal alb.

    Kit de duze pentru FR Clasic, 040

    Cod produs: 2.885-312.0

    Kit de duze specific curatitorului de suprafete FR Classic.
    Solicită o ofertă