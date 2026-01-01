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    Pachet de duze 035 - pentru FRV 30 26424300 Karcher | Kärcher

    Set de accesorii pentru curățare, incluzând o tijă neagră în formă de T, două piulițe din alamă, două duze metalice și două garnituri.

    Kit de duze pentru FRV, 035

    Cod produs: 2.642-430.0

    Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.
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