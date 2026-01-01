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    Nozzle 126 26437680 Karcher | Kärcher

    Set de accesorii pentru curățare, incluzând o tijă neagră în formă de T, două piulițe din alamă, două duze metalice și două garnituri.

    Kit de duze pentru FRV, 125

    Cod produs: 2.643-768.0

    Kit de duze specifice aparatului, duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30 și FRV 50.
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