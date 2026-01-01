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    Kit de fixare a cadrului | Kärcher

    Curățitor cu presiune Kärcher, motor roșu, rezervor alb, componente metalice și furtunuri, pe un cadru metalic gri.

    Kit de fixare a cadrului

    Cod produs: 2.637-007.0

    Kitul de fixare a coliviei robuste cu cadru de protecție de dimensiuni mari protejează componentele aparatelor HD 9/21 G și HD 9/23 G/De din gama HD Gasoline Advanced. Include inele de ancorare pentru încărcarea cu o macara.
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