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    Kit Uni System Infinity | Kärcher

    Mop plat cu mâner telescopic, gri și turcoaz, pe fundal alb.

    Kit Uni System Infinity

    Cod produs: 9.212-019.0

    Kit: mâner telescopic cu prindere dublă și cadru Uni System din poliamidă cu articulație.
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