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    Klappdeckel Eimer 4L | Kärcher

    Capac transparent din plastic, dreptunghiular, cu margini rotunjite și două cleme de fixare. Logo TIS vizibil pe suprafață.

    Klappdeckel Eimer 4L

    Cod produs: 6.999-187.0

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