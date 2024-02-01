Masina de maturat cu post de conducere KM 100/100 R Bp Pack 12801120 | Kärcher

DESCRIERE TEHNICA: Actionare: - motor cu curent continuu cu 24 V / 600 W - Pedala pentru rulare in fata si in spate - Cerc de viraj mic (3350 mm) - Frana automata de parcare cu vacuum - oprire automata a motorului in momentul in care postul de conducere este parasit - sistem eficient pentru filtrare cu functie de curatare automata a filtrului. Sistem de maturare / aspirare: Aparatul lucreaza dupa principiul de aruncarii in spate ce inseamna ca murdaria este transportata de catre peria rola in spate in recipientul pentru mizerie. Rola este suspendata este agatata oscilant si se acomodeaza denivelarilor de pe podele. Atat filtrul cat si matura cilindrica principala pot fi schimbate simplu fara a fi necesare scule suplimentare. Clapeta incorporata pentru murdarie mare permite preluarea murdariei cum ar fi doze de bautura, aschii, pietris sau frunzis umed. Peria laterala si peria rola sunt actionate hidraulic. Optional este disponibila o a doua perie laterala. Recipientul pentru murdarie: Cele doua recipiente pentru murdraie a cate 50 litri pot fi scoase pe lateral. Manuire: Printr-un intrerupator se lasa in jos peria laterala si peria rola principala. Prin intermediul unei pedale este controlata deplasarea in fata si in spate. Bateriile si incarcatorul sunt incluse.

Protectie impotriva lovirii. Pprotejeaza matura si obstacolele din zona care este curatata Suprafata mare a filtrului cu curatare automata. Dupa oprirea masinii filtrul este curatat automat - pentru maturare fara praf si intervale lungi de lucru. Curatarea filtrelor poate fi activata si manual. Schimb al filtrelor fara scule. Pohodlná údržba Schimbare fara scule a filtrului si a rolelor cilindrice pentru o intretinere flexibila. Concept de operare simpla Maturare confortabila prin ordonare logica si inteligibila a tuturor elementelor de comanda in campul vizual si tangibil. Simboluri uniforme pentru toate masinile de maturare Kärcher.