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    Masina de maturat cu post de conducere KM 100/100 R Bp Pack 12801120 | Kärcher

    Mașină de măturat Kärcher cu scaun pentru operator, perie rotativă galbenă și design negru, pe fundal alb.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 100/100 R Bp Pack

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.280-112.0

    Masina de maturat cu post de conducere, confortabila si moderna, pentru utilizarea profesionala atat in zonele interioare cat si in cele exterioare, pe suprafete de la 6.000 la 7.800 mp/h.
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