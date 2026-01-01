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    Masina de maturat-aspiratKM 100/120 R Bp Pack 4SB | Kärcher

    Aspirator stradal Kärcher cu scaun, perii rotative frontale și design gri, utilizat pentru curățarea suprafețelor mari.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 100/120 R Bp Pack 4SB

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.280-173.0

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