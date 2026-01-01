Masina de maturat-aspiratKM 100/120 R Bp Pack | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de maturat-aspirat
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.280-172.0
Tracțiune
Motor CC
Putere de antrenare (V)
24
Angrenaj
Electric
Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
6000
Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
7620
Lățime de lucru (mm)
730
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
1000
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
1270
Capacitatea bateriei (Ah)
240
Tensiunea bateriei (V)
24
Durata de funcționare a bateriei (h)
3.5
Recipient murdărie (l)
120
Capacitate de urcare (%)
12
Viteza de lucru (km/h)
6
Suprafata filtrare (m²)
6
Greutatea cu accesorii (kg)
748
Greutate cu ambalaj (kg)
750.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1807 x 1224 x 1500
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
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