Mașină de măturat confortabilă și productivă KM 100/120 R cu basculantă hidraulică înaltă este noul nostru versatil pentru aplicații multiple în interior și exterior. Pe baza succesului îndelungat al KM 100/100 R (low dump), am optimizat în continuare conceptul tehnologic și am adăugat noi beneficii clienților. Rezultatul este o mașină de măturat extrem de robustă și eficientă, cu funcție de descărcare mare.

Productivitate ridicată Rezultat excelent de măturare datorită sistemului de perii cu role plutitoare. Capacitate mare a containerului pentru deșeuri (120 l) pentru utilizare îndelungată și neîntreruptă. Design robust și componente dovedite pentru puține opriri ale mașinii. Operare convenabilă și sigură Nivel ridicat de confort de conducere și golire hidraulică ridicată a containerului până la o înălțime de 152 cm. Operare simplă și aranjare clară și ergonomică a elementelor de control. Conectarea logică a funcțiilor pentru a preveni erorile de operare. Suprafață mare a filtrului cu curățare automată a filtrului Curățarea automată a filtrului la intervale de cinci minute și după oprire. Curățarea eficientă a filtrului a zonei de filtrare de 6 m² dublează durata de viață. Practic fără praf, măturare continuă, indiferent de volumul de murdărie. Întreținere simplă și întreținere foarte ușoară Toate componentele importante sunt ușor de verificat și înlocuit fără unelte necesare. Concept inteligent de capotă pentru acces foarte ușor la toate componentele mașinii.