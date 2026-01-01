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    Masina de maturat cu post de conducere KM 105/100 R Bp Pack+KSSB | Kärcher

    Mașină de măturat Kärcher profesională, gri, cu perii galbene și roți mari, design robust.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 105/100 R Bp Pack+KSSB

    Cod produs: 0.300-207.0