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    Masina de maturat cu post de conducere KM 105/100 R G+KSSB 03001990 | Kärcher

    Mașină de măturat Kärcher profesională, gri și neagră, cu scaun și volan, perie rotativă frontală.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 105/100 R G+KSSB

    Cod produs: 0.300-199.0