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    Masina de maturat cu post de conducere KM 105/110 R Bp Pack+KSSB | Kärcher

    Aspirator industrial Kärcher cu perie rotativă galbenă, design gri și negru, pe roți mari.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 105/110 R Bp Pack+KSSB

    Cod produs: 0.300-208.0