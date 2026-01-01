Acționarea electrică a mașinii de măturat KM 120/250 R Bp Classic nu numai că permite utilizarea fără emisii în interior și exterior, ci este, de asemenea, responsabilă pentru zgomotul de funcționare foarte scăzut al mașinii. Prin urmare, este potrivit în special pentru aplicații în zone sensibile la zgomot. Cu toate acestea, designul său robust, motorul cu vibrații pentru curățarea filtrului, recipientul mare pentru deșeuri cu golire convenabilă hidraulică a containerelor și anvelopele rezistente din cauciuc solid fac, de asemenea, mașina ideală pentru aplicații dure în medii foarte prăfuite. Companiile de construcții, industria prelucrării metalelor și turnătorii pot beneficia semnificativ de performanțele remarcabile ale mașinii. Periile, care se adaptează perfect la suprafața solului, colectează fără efort deșeuri grosiere și fine.

Filtru buzunar cu suprafata mare de filtrare cu motor pe vibratie Operare, întreținere și reparare simple Principiul fărașului Sistrem flexibil de actionare prin pedala de picior Uzură redusă a periilor. Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri