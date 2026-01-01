Masina de maturat-aspirat KM 120/250 R Bp Pack Classic | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Masina de maturat-aspirat
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.186-003.0Mașina de măturat KM 120/250 R Bp Pack Classic, alimentată cu baterii, oferă performanțe ridicate, pentru aplicații fără emisii în zone sensibile la zgomot.
Angrenaj
Electric
Tracțiune
Motor CC
Putere de antrenare (V / kW)
36 / 5
Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
7200
Lățime de lucru (mm)
900
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
1200
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
1500
Capacitatea bateriei (Ah)
360
Tensiunea bateriei (V)
36
Durata de funcționare a bateriei (h)
3.5
Recipient murdărie (l)
250
Capacitate de urcare (%)
14
Viteza de lucru (km/h)
6
Suprafata filtrare (m²)
6
Greutatea cu accesorii (kg)
1200
Greutate, gata de funcționare (kg)
1200
Greutate cu ambalaj (kg)
1200
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
2082 x 1250 x 1450
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
Garanția Legală
Domenii de utilizare