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    Masina de maturat-aspirat KM 120/250 R Bp Pack Classic | Kärcher

    Mașină de măturat Kärcher profesională, gri, cu volan și perie rotativă în față, utilizată pentru curățarea suprafețelor mari.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 120/250 R Bp Pack Classic

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.186-003.0

    Mașina de măturat KM 120/250 R Bp Pack Classic, alimentată cu baterii, oferă performanțe ridicate, pentru aplicații fără emisii în zone sensibile la zgomot.
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