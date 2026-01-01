Masina de maturat-aspirat KM 120/250 R Bp Pack Classic | Kärcher

Mașina de măturat KM 120/250 R Bp Pack Classic prezintă tot ceea ce contează în companiile de construcții, industria prelucrării metalelor și turnătorii: un design robust pentru aplicații dure în medii cu praf și o transmisie electrică fără emisii. În plus, mașina este atât de silențioasă încât este, de asemenea, perfectă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot în interior și în exterior. Sistemul inovator Flexible Footprint System asigură rezultate de curățare optime, prin care periile sunt adaptate în mod optim la suprafața curățată. Deșeurile grosiere și fine sunt îndepărtate în mod fiabil și duse la containerul pentru murdărie, care dispune de golire hidraulică. Filtrul este curățat în mod fiabil cu ajutorul unui motor cu vibrații. Alte caracteristici practice precum anvelopele rezistente din cauciuc solid completează pachetul general.

Filtru buzunar cu suprafata mare de filtrare cu motor pe vibratie Operare, întreținere și reparare simple Principiul fărașului Sistrem flexibil de actionare prin pedala de picior Uzură redusă a periilor. Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri