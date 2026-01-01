☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Masina de maturat cu post de conducere KM 125/130 Bp + KSSB 03002340 | Kärcher

    Mașină de măturat Kärcher profesională, gri, cu perie galbenă și roți mari, văzută din lateral.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 125/130 Bp + KSSB

    Cod produs: 0.300-234.0