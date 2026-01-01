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    Masina de maturat cu post de conducere KM 125/130 Bp+2SB+KSSB 03002350 | Kärcher

    Mașină de măturat Kärcher cu două perii rotative galbene, cabină de conducere și girofar portocaliu.

    Masina de maturat-aspirat

    KM 125/130 Bp+2SB+KSSB

    Cod produs: 0.300-235.0